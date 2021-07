"Bez mediów nie mamy demokracji"

Moim zdaniem każdy z obywateli Rzeczypospolitej powinien się zastanowić, co tak naprawdę zawdzięcza TVN i TVN24. (...) Być może to jest moment, żeby okazać wdzięczność i okazać szacunek - powiedział w "Faktach po Faktach" rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar. Odniósł się do złożonego przez PiS projektu nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji, który uderza bezpośrednio w TVN. Bodnar ocenił, że TVN "stał się przedmiotem brutalnego ataku ze strony obozu władzy".

Grupa posłów Prawa i Sprawiedliwości wniosła w środę późnym wieczorem do Sejmu projekt nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji. "Wolą ustawodawcy jest, by spółki z siedzibą w Polsce nie mogły być kontrolowane przez podmioty spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego" - czytamy w uzasadnieniu. W zgodnej opinii obserwatorów zmiany wymierzone są w niezależność TVN. TVN24 wciąż czeka na przedłużenie koncesji przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji. KRRiT twierdzi, że problem leży w "sytuacji właścicielskiej" grupy TVN. Zarząd stacji w oświadczeniu napisał, że w 2015 r. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zaakceptowała wejście amerykańskiego kapitału do TVN. - Taka ustawa to wojna z USA, bo oznacza chęć wywłaszczenia lub przynajmniej wymuszenia sprzedaży przez Amerykanów wielkiej firmy, jaką jest TVN - mówi Juliusz Braun, członek Rady Mediów Narodowych, były szef KRRiT w rozmowie z Onetem.

Bodnar: TVN stał się przedmiotem brutalnego ataku ze strony obozu władzy

Sytuację tę komentował w "Faktach po Faktach" w TVN24 rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar. Jego zdaniem "nie możemy tego typu spraw traktować jako jakiś spór między jedną stacją telewizyjną a rządem".

- To jest rzecz fundamentalna dla demokracji i moim zdaniem każdy z obywateli Rzeczypospolitej powinien się zastanowić, co tak naprawdę zawdzięcza TVN i TVN24. Czy czuł się dobrze poinformowany, czy czuł, że ktoś wykonuje swoje zadanie jako dziennikarz, dziennikarka - poprawnie. Być może to jest moment, żeby okazać wdzięczność i okazać szacunek - mówił. - Tak jak teraz obywatele na przykład okazują szacunek konstytucji w czasie Tour de Konstytucja - dodał.

Ocenił, że TVN "stał się przedmiotem brutalnego ataku ze strony obozu władzy".

Bodnar wskazywał także, że "fundamentem demokracji są wolne media i rzeczywisty, pełny dostęp do informacji". - Bez mediów nie mamy demokracji, bo nie możemy świadomie podejmować decyzji wyborczych. Jesteśmy zdani na łaskę i niełaskę tych, którzy nami rządzą - wyjaśniał RPO. Zaznaczył, że "nie bez przyczyny we wszystkich reżimach autorytarnych rozmontowanie demokracji zaczyna się od ataku na wolne media oraz na sądy". Zdaniem Bodnara "to już w zasadzie się wydarzyło, prawie dopełniło na Węgrzech".

