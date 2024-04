Wspominamy ofiary zbrodni katyńskiej, składamy im hołd, ale wołamy także o sprawiedliwość, o to, by można było w szczegółach wyjaśnić tę zbrodnię - powiedział prezydent Andrzej Duda, który złożył w piątek wieniec przed Epitafium Katyńskim w muzeum na warszawskiej Cytadeli.

Prezydent zwrócił uwagę, że "liczba polskich ofiar na Wschodzie wtedy i potem była przeogromna". - To była hekatomba naszego narodu. Wspominamy ich, składamy im hołd, ale dzisiaj wołamy także o sprawiedliwość, o to, by można było w szczegółach wyjaśnić tę zbrodnię. Rosja przyznała się do niej po upadku państwa sowieckiego, ale dzisiaj wiadomo, że na nowo są próby zacierania historii. Na szczęście udało się dotrzeć do dokumentów i wiemy, że to nie kto inny, tylko kierownictwo państwa sowieckiego, na czele ze Stalinem, wydało rozkaz wymordowania polskich oficerów - powiedział.