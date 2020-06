"Na strychu wyrwało cały dach. Wnuk leżał w pokoju, gdyby nie uciekł, to nie wiadomo, co by było"

"Nagle usłyszeliśmy bardzo głośny huk"

- Nagle usłyszeliśmy bardzo głośny huk. Myśleliśmy, że jedzie pociąg, ale to było zbyt głośne. Zobaczyliśmy chmurę śmieci w powietrzu i poczuliśmy bardzo silny wiatr. Wszystko się unosiło w powietrzu. Kazaliśmy wszystkim uciekać do domu i schować się. Wzięłam telefon, podeszłam do okna i zaczęłam nagrywać - mówiła.

Zapewniała, że ludzie, których domy zniszczyła trąba powietrzna, są już bezpieczni. - Byliśmy tam, by im pomóc, pozakrywać te dziury. (...) Zanosiliśmy wielkie płachty folii i brezentu i liny, żeby to zabezpieczyć, przymocować - relacjonowała pani Dominika.

"Moment i przyszła zawierucha"

- Na strychu wyrwało cały dach. Wnuk leżał w pokoju i odpoczywał. Gdyby nie uciekł z tego pokoju, to nie wiadomo, co by było. Cały strop by spadł na niego - dodała.