Kaczyński o "przesadnej pogoni za pieniądzem wśród lekarzy"

Opozycja chce przeprowadzić w 100 dni "wielką operację represyjną" wobec obecnie rządzącej koalicji - powiedział Jarosław Kaczyński. Dodał, że proponuje ona "wojnę domową", a nawet - gdyby nie było oporu - "pacyfikację". Na spotkaniu z mieszkańcami Nowej Soli stwierdził też, że w środowisku lekarzy panuje "przesadna pogoń za pieniądzem".

Jarosław Kaczyński stwierdził w niedzielę, że jeśli opozycja wygra wybory, przeprowadzi "wielką opresyjną operację" wobec obecnie rządzących. - Proponują nam coś w rodzaju wojny domowej, a gdyby nie było oporu, a sądzę, że byłby opór i to bardzo mocny, to byłaby to nie wojna domowa, tylko pacyfikacja - oświadczył prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Na spotkaniu z mieszkańcami Nowej Soli prezes Kaczyński mówił, jak jego zdaniem wyglądałaby dzisiejsza Polska, gdyby opozycja zwyciężyła w wyborach. - Co oni mają do zaproponowania? Mają niewątpliwie do zaproponowania swój poziom kultury, który nieustannie prezentują - stwierdził prezes PiS. - Mają do zaproponowania coś więcej spośród tych rzeczy bardzo złych - mają do zaproponowania atak na wszystko, co jest im przeciwne, na polską władzę, tę dzisiejszą, a w razie ich zwycięstwa - na opozycję - dodał.

Jarosław Kaczyński PAP/Lech Muszyński

- Mają te 100 dni, w których mają rozwiązać wszystkie te problemy, które - w ich mniemaniu - są do rozwiązania, a więc przeprowadzić wielką operację represyjną, łamać prawo, bo - w gruncie rzeczy - w ramach prawa nic takiego nie jest możliwe, łamać zasady demokracji, bo innej opozycji niż ta, którą my byśmy byli, gdybyśmy przegrali, w Polsce przecież nie ma - podkreślał.

- Można powiedzieć, że proponują nam coś w rodzaju wojny domowej, a gdyby nie było oporu, a sądzę, że byłby opór i to bardzo mocny, to byłaby to nie wojna domowa, tylko pacyfikacja - stwierdził prezes PiS.

Kaczyński stwierdził także, że "nikt w Europie, nikt w demokratycznym świecie nie ośmiela się tego rodzaju rzeczy mówić, nie ośmiela się formułować tego rodzaju programów, i to jeszcze w taki sposób, w takim języku". - A Donald Tusk i jego polityczni przyjaciele robią to nieustannie - dodał. - Warto to poważnie traktować, bo to jest naprawdę dla naszej przyszłości ogromne zagrożenia, ogromne zagrożenie dla tego wszystkiego, co uzyskaliśmy w ciągu ostatnich trzydziestu kilku lat - ocenił Kaczyński.

W jego ocenie zagrożone by były inne wartości i w tym kontekście przypomniał słowa o "opiłowaniu" Kościoła i katolików, nawiązując do wypowiedzi posła Koalicji Obywatelskiej Sławomira Nitrasa w czasie spotkania Campusu Polska Przyszłości w 2021 r.

Kaczyński o Targowicy i "tradycji zdrady narodowej"

Kaczyński ocenił w niedzielę na spotkaniu z mieszkańcami Nowej Soli, że w Polsce zawsze, od bardzo dawna kształtowała się "taka fatalna tradycja - tradycja zdrady narodowej". - Tradycja przechodzenia na drugą stronę, tradycja, która czasem wynikała z jakichś osobistych powodów, czasem wynikała z różnego rodzaju bardzo niemądrych złudzeń, jak to było na przykład, jeżeli chodzi przynajmniej o niektórych przedstawicieli Targowicy, tradycja bycia na zewnątrz własnego narodu - mówił.

Jarosław Kaczyński PAP/Lech Muszyński

- Otóż, ta tradycja dzisiaj, szanowni państwo, wraca. Wraca w postaci opozycji totalnej. I my musimy się temu przeciwstawić, uciąć to, zwyciężyć i uciąć to, skończyć z tym. Bo - jak mówił Kaczyński - jeśli ta tradycja zwycięży, "to naprawdę biada Polsce i biada Polakom".

Kaczyński: pogoń za pieniądzem wśród lekarzy jest przesadna, trzeba coś z tym zrobić

Jarosław Kaczyński na spotkaniu mówił także o problemach służby zdrowia. - Myśmy prawie podwoili wydatki na służbę zdrowia - stwierdził. Jak dodał, zarobki są bardzo zróżnicowane. - Są lekarze, którzy zarabiają całkiem przeciętnie, ale jest i tak, że niektórzy zarabiają bardzo, bardzo dużo - zauważył prezes PiS. - Nie miałbym z tego powodu pretensji, gdyby służba zdrowia działała tak, jak powinna działać - podkreślił.

Prezes PiS zaznaczył, że aby zostać lekarzem, trzeba uczyć się co najmniej 10 lat. - Niech te płace będą nawet bardzo wysokie, szczególnie jeśli chodzi o tych doświadczonych lekarzy, a doświadczenie jest ogromnie ważne w medycynie - dodał. - W zamian za to musi być dobra służba zdrowia. A ja ciągle dowiaduje się o przypadkach skandalicznych, jeżeli chodzi o działania służby zdrowia - mówił Kaczyński. Jako przykład podał SOR-y i wielogodzinne oczekiwania na wizytę.

Kaczyński mówił także o zasłyszanym przypadku przedwczesnej śmierci, gdzie - jak stwierdził - przeprowadzono źle badania, które "łączyły się z niewielkim bardzo niebezpieczeństwem", a "zakończyło się śmiercią tej pani". - Pogoń za pieniądzem w tym środowisku jest jednak przesadna i będzie trzeba coś z tym zrobić - stwierdził prezes PiS.

Jak dodał, przy wspomnianym wcześniej badaniu i zabiegu mówiono mu, że "wystarczy mieć pewną ręką". Zaznaczył, że kiedy dopytywał, czemu drżą ręce, to oczekiwał odpowiedzi dotyczącej nadużywania alkoholu. - A usłyszałem, że dlatego, że lekarze mają po kilka etatów - mówił. - Ja nic nie mam przeciwko temu, żeby lekarz na jednym etacie świetnie zarabiał, ale lekarz musi być przede wszystkim w szpitalu rano, kiedy zaczyna pracę, do tego momentu, kiedy formalnie ją kończy, czyli do popołudnia, a jak trzeba to dłużej - podkreślił. - Wiecie państwo, że tak nie jest - dodał. - Musi mieć to poczucie odpowiedzialności za pacjenta - zaznaczył Kaczyński.

- Lekarz jest człowiekiem nie tylko pewnego zawodu, ale także pewnej misji - zauważył lider PiS.

TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:KS/adso,kg

Źródło: PAP