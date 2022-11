Jakub i Dawid walczą o uznanie małżeństwa. Piszą o "historycznych słowach" sądu w ich sprawie

Od 2018 roku Jakub Kwieciński i Dawid Mycek walczą o zalegalizowanie w Polsce aktu ich małżeństwa, które zostało zawarte w czerwcu 2017 roku na portugalskiej Maderze. Transkrypcji, czyli uznaniu aktu małżeństwa, odmówił urząd stanu cywilnego, urząd wojewódzki, do którego złożyli skargę, i Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, do którego się odwołali. Para postanowiła więc szukać sprawiedliwości w Naczelnym Sądzie Administracyjnym. Wcześniej do sprawy włączyła się Prokuratura Regionalna w Warszawie. Śledczy wnosili do sądu o oddalenie kasacji i wskazywali, że małżeństwo osób tej samej płci w polskim systemie prawnym jest niemożliwe. Sprawę walki Jakuba i Dawida o uznanie ich małżeństwa opisywaliśmy już w tvn24.pl w czerwcu.