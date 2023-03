Kolejne informacje o inwigilacji Pegasusem. "Nie jest to przypadek"

To jest sytuacja, która daje mi jasno przekonanie o tym, że dokonano pewnej zbrodni na demokracji - powiedziała w "Faktach po Faktach" posłanka Kamila Gasiuk-Pihowicz (KO), komentując doniesienia "Gazety Wyborczej" na temat inwigilacji systemem Pegasus prezydenta Sopotu Jacka Karnowskiego. Wicemarszałek Senatu Gabriela Morawska-Stanecka (koło Lewicy Demokratycznej) przekazała, że w poniedziałek odbędzie się kolejne posiedzenie senackiej komisji do spraw Pegasusa, która wysłucha prezydenta Sopotu.

Posłanka Koalicji Obywatelskiej Kamila Gasiuk-Pihowicz oraz wicemarszałek Senatu Gabriela Morawska-Stanecka z koła Lewicy Demokratycznej, zasiadająca w senackiej komisji do spraw zbadania inwigilacji Pegasusem, mówiły w "Faktach po Faktach" w TVN24 o publikacji "Gazety Wyborczej" o tym, że prezydent Sopotu Jacek Karnowski był inwigilowany systemem Pegasus . Jak podała gazeta, Centralne Biuro Antykorupcyjne śledziło go przed ostatnimi wyborami parlamentarnymi, gdy przygotowywał kampanię opozycji do Senatu.

Jak oceniła Morawska-Stanecka, "nie jest to przypadek". - Nasza komisja już ponad rok bada tę sprawę. My jesteśmy akurat teraz na etapie tworzenia raportu, ale w związku z tą sytuacją, jaka została dzisiaj opublikowana [opisana - przyp. red.] w "Gazecie Wyborczej", w poniedziałek będziemy mieć kolejne posiedzenie komisji i będziemy wysłuchiwać pana prezydenta Jacka Karnowskiego - poinformowała.

Gasiuk-Pihowicz: Wszystkie te osoby będą musiały odpowiedzieć karnie. To jest nasze zobowiązanie

Posłanka KO mówiła też, że "ludzie, którzy dopuścili, odpowiadali za tę nielegalną inwigilację, to są ludzie, którzy już raz zostali za nielegalną inwigilację skazani na kary pozbawienia wolności". - Nieprawomocnym wyrokiem, ale jednak - zaznaczyła. Nawiązała tym do sprawy byłego szefa CBA Mariusza Kamińskiego i jego byłego zastępcy Macieja Wąsika (obecnie szefa i wiceszefa resortu spraw wewnętrznych i administracji) skazanych w 2015 roku w związku z ich działaniami dotyczącymi tak zwanej afery gruntowej. Zanim wyrok się uprawomocnił, zostali oni ułaskawieni przez prezydenta Andrzeja Dudę.

Gasiuk-Pihowicz oświadczyła też: - Dla wszystkich osób, i chcę to powiedzieć bardzo jasno, które maczały palce w tej nielegalnej inwigilacji Pegasusem, my mamy program. I jest to program cela plus.