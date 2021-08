Wojna dwudziestoletnia

Chyba 10 lat temu miałem pojechać do Afganistanu. Leciał tam jakiś dostojnik i dzięki znajomościom, jakie wówczas miałem, już nie pamiętam, w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, a może Ministerstwie Obrony Narodowej, zostałem dołączony do lecącej do Kabulu roboczej ekipy. Samolot był wojskowy, więc uprzedzono mnie, że nie będzie wygodnie, a poza tym trzeba było przed odlotem określić grupę krwi płynącej w moich żyłach i zrobić odpowiednie szczepienia. W ostatniej chwili podróż została odwołana. Gdybym wówczas poleciał do Kabulu, pewnie dziś występowałbym w telewizji w roli eksperta od talibów.

Tylko nasz premier Morawiecki zachował stoicki spokój. Oświadczył: "sprowadzimy wszystkich, którzy będą tego chcieli". Kiedy to mówił, był bez krawata, co świadczy o urlopie, ale może też o powadze sytuacji. Jednak obecnie obowiązujący polityczny "dres code" mówi, że kiedy sytuacja jest na prawdę poważna, obowiązują zgrabne terenowe kurteczki. Kurteczek nie było – możemy spać spokojnie. Talibom zaskoczyć się nie damy i ich się nie zlękniemy, a kto zechce, to go wywieziemy. Jedyna trudność, jaką widział premier, to fakt, że kandydaci do wywiezienia - jak powiedział - "się rozpierzchli". Zapewne dlatego żaden polski samolot do wtorku do Afganistanu nie poleciał, mimo że nawet takie przykładowe wojskowe ofermy jak Holendrzy wysłali już samoloty po swoich obywateli. Nie wspominam nawet o zmilitaryzowanych do szpiku kości i uzbrojonych po zęby Niemcach.