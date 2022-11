Wrzosek wezwana do prokuratury w sprawie "pomawiania Prokuratora Generalnego". Ziobro: pierwsze słyszę o tym zarzucie

Komentując pismo we wpisie, prokurator Wrzosek wyraziła zadowolenie, że spotka się "osobiście" z Ziobrą. "Kwiatów nie oczekuję, bo sam udział w pańskim przesłuchaniu będzie czystą zawodową przyjemnością" - napisała. Samo wezwanie skomentowała także zdaniem: "Kiedy nie wiesz jak zagadać do kobiety, a jesteś prokuratorem generalnym".

Ziobro: działałem zgodnie z prawem

Odnosząc się do zarzutów ujętych w piśmie, Ziobro oświadczył, że pierwszy raz słyszy o zarzucie, że przekroczył swoje uprawnienia w związku z upublicznieniem zeznań. - To pokazuje tylko i wyłącznie marne kompetencje pani prokurator, ponieważ jest podstawa prawna, za którą byłem tu, w Sejmie, atakowany, że tego rodzaju uprawnienie prokuratorowi generalnemu nowa ustawa stworzyła - powiedział.

- Więc ja nie wiedziałem o tym, że w ogóle taki zarzut został w stosunku do mnie postawiony przez jakąś panią prokurator. Jeżeli istota tego zarzutu ma się sprowadzać rzekomo do tego, że działałem niezgodnie z prawem, ujawniając zeznania pana Marcina W., to jest to nieprawda. Działałem zgodnie z prawem, podstawa prawna została przyjęta przez Sejm w ramach reformy ustawy o prokuraturze, która została przeprowadzona w 2017 roku - oświadczył. Przekonywał przy tym, że za ujawnieniem "przemawiał interes publiczny wymiaru sprawiedliwości".