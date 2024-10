Elżbieta Witek wiceprezesem. Mariusz Błaszczak z nową funkcją

czytaj dalej

Secesyjnej kamienicy stojącej do niedawna w Poznaniu przy ul. Roosevelta 8 już nie ma, za to są wątpliwości miejskich urzędników co do tego, w jaki sposób właściciel budynku dbał o ten zabytek. Zgodnie z zapowiedziami prezydenta miasta Jacka Jaśkowiaka, do prokuratury wysłano zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa.