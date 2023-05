Plany byłego prezydenta na 4 czerwca. "Na pewno pójdę do mojej mamy". Marsz? "Jeszcze mamy trochę czasu"

O swoje nastawienie do zaproszenia pytany był we wtorkowym wydaniu "Faktów po Faktach" w TVN24 były prezydent Bronisław Komorowski. W odpowiedzi przypomniał, że 4 czerwca obchodzi urodziny. - Na dzisiaj jestem absolutnie przekonany, że dla mnie najważniejsze w tym dniu będą moje własne urodziny i na pewno pójdę do mojej mamy podziękować, że zechciała mnie, łaskawie, urodzić, ponad 70 lat temu - stwierdził.