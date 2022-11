Eksperci o wystąpieniach Tuska i Kaczyńskiego. "Jakbyśmy się zanurzyli w dwóch różnych rzeczywistościach"

Sobotnie przemówienia liderów PO i PiS, Donalda Tuska i Jarosława Kaczyńskiego, komentowali w "Faktach po Faktach" eksperci. Socjolog profesor Ireneusz Krzemiński mówił, że "jedna i druga strona miała oskarżenia", ale one "wyglądały zupełnie inaczej". Zdaniem politolożki profesor Ewy Marciniak, Tusk "próbował pokazać się jako osoba empatyczna i nawiązywać do swoich działań z 2010 roku", zaś Kaczyński mówił o tym, "kogo trzeba się bać".

- Ale te oskarżenia wyglądały zupełnie inaczej - zaznaczył socjolog. Jak mówił, u przewodniczącego PO "były zawsze konkretne fakty, tam były przykłady". - Tymczasem zarzuty Kaczyńskiego były znowu cofnięciem się do sytuacji z 2015 roku - dodał.

Marciniak: Kaczyński zachowuje pewną konsekwencję

Marciniak zauważyła, że "emocje były różne". Jak mówiła, Tusk wskazywał, iż "politykiem powinien być ten, kto pomaga ludziom, że polityka jest po to, żeby ludziom pomagać". - Chyba to orientowało jego wystąpienie dalej. Moim zdaniem próbował pokazać się jako osoba empatyczna i nawiązywać do swoich działań z 2010 roku, żeby dyskonfirmować swój negatywny stereotyp - dodała.