Tusk do "przyjaciół": Przywództwo oznacza szacunek, nigdy arogancję. Pomyślcie o tym

"Prawdziwe przywództwo oznacza szacunek do partnerów i sojuszników" - napisał w poniedziałek na platformie X premier Donald Tusk. "Nawet do mniejszych i słabszych" - dodał. Wpis pojawił się niespełna dobę po ostrej wymianie zdań wokół Ukrainy, Polski i Starlinków. Po stronie naszego walczącego z Rosją sąsiada stanął w niej Radosław Sikorski. W odpowiedzi zaatakowali go sekretarz stanu USA Marco Rubio i miliarder Elon Musk.

"Drodzy przyjaciele, pomyślcie o tym" - podsumował.

Wymiana między Sikorskim, Muskiem i Rubio

Elon Musk, działający w administracji Donalda Trumpa, napisał w niedzielę, że Ukraińcy bez Starlinków jego firmy SpaceX nie daliby rady walczyć z Rosją i gdyby je wyłączyć, front obrońców by się zawalił. Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski zareagował, pisząc m.in., że ten sprzęt dla Ukrainy opłaca Polska kosztem 50 milionów dolarów rocznie i jeżeli SpaceX okaże się niewiarygodny jako firma, to Warszawa poszuka innego dostawcy tej technologii.

Polska utrzymuje obecnie 25 tysięcy zestawów Starlink w Ukrainie, zaś pod koniec lutego zamówione zostało z tym przeznaczeniem kolejne pięć tysięcy.

Do dyskusji po wpisie Sikorskiego włączył się Marco Rubio, sekretarz stanu USA, który stanął w obronie miliardera i kazał szefowi polskiej dyplomacji "dziękować" za to, że Rosjanie nie podeszli jeszcze do polskiej granicy. Następnie Musk nazwał Sikorskiego "małym człowieczkiem", który powinien "być cicho".

Sikorski odpisał później Rubio, zaczynając od "dziękuję". "Dziękuję, Marco, za potwierdzenie, że dzielni żołnierze Ukrainy mogą liczyć na niezbędną usługę internetową, zapewnianą wspólnie przez USA i Polskę" - czytamy.

Musk ostatecznie zapowiedział, że jego firma nigdy nie wyłączy Ukrainie Starlinków. Nie zrobił tego jednak w odpowiedzi na wpis Sikorskiego.

Autorka/Autor:mart/adso

Źródło: tvn24.pl