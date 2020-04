Celowe chuchanie na innych w czasie epidemii może się skończyć na policji

Z jaskrawym przykładem lekceważenia koronawirusa i zasad ostrożności spotkała się niedawno użytkowniczka Kontaktu 24 Patrycja. Opisała go w mailu do redakcji.

"Mój kolega ostatnio pomimo mojego ostrzeżenia, żeby nie podchodził do mnie za blisko, podszedł i zaczął na mnie chuchać specjalnie. Bo stwierdził, że on się tego nie boi, on jest zdrowy, a tak w ogóle wszystkich nas wirus dopadnie. Starałam się odejść, ale on szedł za mną. Co w takiej sytuacji? Czy mogę takie zachowanie gdzieś zgłosić?" - pyta pani Patrycja.