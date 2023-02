Szef MON Mariusz Błaszczak zatwierdził umowę ramową na zakup BWP Borsuk

Minister obrony narodowej i wicepremier Mariusz Błaszczak zatwierdził we wtorek umowę na zakup około 1400 gąsienicowych bojowych wozów piechoty Borsuk oraz pojazdów towarzyszących. Pierwsze cztery egzemplarze mają trafić do polskiej armii w tym roku. - Nadeszła era BWP Borsuk - mówił szef MON na konferencji prasowej w Stalowej Woli. Pojazdy produkowane będą przez Hutę Stalowa Wola.

Mariusz Błaszczak powiedział podczas uroczystości w Hucie Stalowa Wola (HSW), że zatwierdzenie umowy na Borsuki to jeden z wielu projektów powierzonych hucie w ostatnim czasie. - Zatwierdzenie umowy ramowej w sprawie zamówienia na potrzeby Wojska Polskiego bojowych wozów piechoty Borsuk zostało określone przez jeden z portali internetowych jako największy projekt w historii polskiej zbrojeniówki od 50 lat. I tak można to ocenić, to wszystko, czego byliśmy świadkami przed chwilą - powiedział szef MON.