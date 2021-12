Wstrząs w kopalni Bielszowice. Jest kontakt z jednym z poszukiwanych górników

W sobotę doszło do wstrząsu w kopalni Bielszowice na Śląsku. Część górników pracujących w regionie wydobywczym wycofała się bez obrażeń, ale dwoje ślusarzy pozostało pod ziemią. Po godzinie 19 poinformowano, że ratownicy nawiązali kontakt wzrokowy i głosowy z jednym z poszukiwanych. Wcześniej udało się namierzyć sygnały z lamp zaginionych. Trwa akcja ratownicza.

Dyspozytor Wyższego Urzędu Górniczego przekazał, że do wstrząsu doszło w sobotę (4 grudnia) przed godziną 9 w tzw. ruchu Bielszowice - części kopalni Ruda, należącej do Polskiej Grupy Górniczej, w rejonie jednej ze ścian wydobywczych 780 metrów pod ziemią. Jak doprecyzował Tomasz Głogowski, rzecznik Polskiej Grupy Górniczej, do zdarzenia doszło o godz. 8.52 w rejonie ściany 001Z w pokładzie 504. Jego magnituda wyniosła ok. 2,5. Akcję ratowniczą rozpoczęto ok. 9.30.

Pod ziemią - w rejonie wstrząsu - było siedmiu górników, którzy prowadzili prace konserwacyjne. Zmianę rozpoczęli o 6.30. Nie było tam prowadzone wydobycie. Później sprecyzował, że siedmiu pracowników, o których wcześniej informowała PGG, pracowało w całym rejonie wydobywczym, a w bezpośrednio zagrożonym rejonie były trzy osoby. Jeden z górników, sztygar, zdołał wycofać się bez obrażeń. Dwóch górników było poszukiwanych i nie było z nimi kontaktu. To ślusarze - jeden ma 31, a drugi 42 lata. O ich poszukiwaniu zostały powiadomione ich rodziny.

Jest kontakt z jednym poszukiwanym górnikiem

Po godzinie 19 rzecznik Polskiej Grupy Górniczej poinformował, że ratownicy nawiązali kontakt wzrokowy i głosowy z jednym z dwóch poszukiwanych górników. Jest poobijany, ale przytomny. - Udało mu się przekazać koc i wodę. Kontakt wzrokowy jest bardzo ograniczony, ale z relacji tego pracownika wynika, że widzi lampki górnicze ratowników - powiedział rzecznik PGG.

Jak wynika z informacji przekazanych ratownikom przez samego górnika, znajduje się on w pozycji siedzącej. Skarży się na dolegliwości bólowe.

Przedstawiciele kopalni wskazują, że trudno ocenić, jak długo potrwa dotarcie do poszkodowanego oraz drugiego zaginionego. Akcja jest trudna pod względem technicznym. Ratownicy oceniają, że są około pięciu metrów od górnika, z którym nawiązali kontakt. Sygnał z lampki drugiego wskazuje, że jest on ok. 10 metrów dalej.

Wcześniej, po godzinie 16, wiceprezes zarządu PGG ds. produkcji Rajmund Horst powiedział dziennikarzom, że służbom ratowniczym udało się zlokalizować sygnały z lamp zaginionych. - Znajdują się w odległości około 10-20 metrów od miejsca, do którego doszli ratownicy. To dość pozytywna informacja. Są dwa sygnały pochodzące z lamp dwóch górników. Wiemy w którym kierunku powinniśmy i prowadzić prace, by dotrzeć do poszkodowanych - przekazał Horst.

To oznaczało zmianę sposobu prowadzenia akcji ratowniczej. Ratownicy starali się początkowo dotrzeć do poszkodowanych z dwóch stron zwałowiska, ale w nowych okolicznościach zastępy ratownicze były przerzucane na jedną stronę.

"Przerwana łączność, spadł przepływ powietrza". Trwa akcja ratownicza

Rzecznik PGG informował wcześniej, że na miejscu pracują ratownicy z kopalni oraz z Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego. Akcją ratowniczą kieruje dyrektor kopalni.

- Po wstrząsie w tym rejonie została przerwana łączność, spadł przepływ powietrza - przekazał zaś dyspozytor WUG.

Głogowski dodał, że więcej informacji będzie można podać, gdy ratownicy dotrą do miejsca, gdzie doszło do wstrząsu. Nie wiadomo, jak długo będzie trwała akcja ratownicza. - Przygotowujemy się do wykonywania chodników ratunkowych. Trudno powiedzieć w którym miejscu oni są. (...) może to się skończyć szybko, a może to się skończyć po kilku dniach - przyznał Andrzej Kleszcz z Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego w Bytomiu.

Wstrząs w kopalni Bielszowice TVN24

Przedstawiciel kopalni: stwierdzono obwał skał

Przed godziną 14 Głogowski poinformował, że "po wstępnym spenetrowaniu tego rejonu stwierdzono obwał skał na odcinku 50-60 metrów". - W sumie jest tam sześć zastępów ratowniczych, czyli około 30 ratowników. Są to zastępy z kopalni Bielszowice, z okolicznych kopalń i Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego w Bytomiu - powiedział.

Kopalnia Bielszowice Andrzej Grygiel/PAP

Premier jest w kontakcie z wojewodą śląskim

Premier Morawiecki przekazał na Facebooku, że jest w tej sprawie w stałym kontakcie z wojewodą śląskim.

"Dotarła do mnie informacja o wstrząsie w kopalni Bielszowice w Rudzie Śląskiej. Trwa trudna akcja ratownicza, bo uwięzione pod ziemią są dwie osoby. Jestem w tej sprawie w stałym kontakcie z wojewodą śląskim Jarosławem Wieczorkiem. Będę Państwa informował na bieżąco o przebiegu akcji" - napisał premier.

Przedstawiciele branży górniczej zauważają, że choć w minionych latach dochodziło do poważnych wypadków w kopalniach przed Barbórką, to jednak nie przypominają sobie, by miały one miejsce w samo górnicze święto. Na sobotę w wielu miejscach regionu zaplanowano obchody Dnia Górnika – podobnie jak w poprzednim roku, skromniejsze z powodu pandemii.

Autor:MAK/ tam

Źródło: PAP, TVN24