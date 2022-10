"Wątki dotyczące Rosjan są bardzo poważne. Nie tylko zeznania Marcina W. o tym świadczą"

W reakcji na słowa Tuska Prokuratura Krajowa w środę wieczorem opublikowała protokoły zeznań Marcina W. Zeznał on - jak wynika z jednego z protokołów - że wręczył łapówkę w wysokości 600 tysięcy euro osobie o inicjałach M.T. Według mediów chodzi o Michała Tuska, syna byłego premiera. Michał Tusk zapewnia, że nigdy nie poznał Marka Falenty i nie zna Marcina W. - To totalne bzdury. Prokuratura ma te zeznania od lat. Nigdy przez te wszystkie lata nie byłem nawet przesłuchiwany w tej sprawie - podkreśla.

Zieliński: jest wiele namacalnych śladów działalności Rosjan w tej operacji

Wyjaśniał, że "chodzi o związki biznesowe - które nie ulegają żadnej wątpliwości - Marka Falenty z Rosjanami, chodzi o współudział własnościowy w restauracji, w której były nagrania". - Chodzi również o zlikwidowaną nieco wcześniej restaurację Lemongrass w Warszawie, gdzie również dochodziło do procederu nagrywania polityków. I pytanie: "Gdzie jest pełen katalog płyt z nagraniami?", jest cały czas otwarte - wyliczał dziennikarz.

Powiedział, że "czyni z tego zarzut wobec polskich służb specjalnych, które nie były na tyle silne, by wyjaśnić te wszystkie wątki, kogokolwiek by one nie dotyczyły". - Nie możemy być pewni, że ktoś wciąż nie będzie grał tymi płytami - dodał.