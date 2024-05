Sędzia Paweł Juszczyszyn powołany na wiceprezesa Sądu Okręgowego w Olsztynie

Ministerstwo Sprawiedliwości w komunikacie przypomniało, że sędzia Paweł Juszczyszyn będąc sędzią delegowanym do Sądu Okręgowego w Olsztynie w 2019 roku podczas orzekania w rozprawie II instancji postanowił ustalić, czy orzekający w I instancji sędzia miał prawo orzekać w sprawie, jako powołany przez Krajowa Radę Sądownictwa nieprawidłowo ukształtowaną ustawą z 8 grudnia 2017 roku.

Juszczyszyn jako pierwszy sędzia w Polsce powołał się na wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 19 listopada 2019 roku, który uznał, że system odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów w Polsce jest sprzeczny z prawem unijnym. Wystąpił też wtedy do Kancelarii Sejmu o przedstawienie list poparcia kandydatów do nowej Krajowej Rady Sądownictwa.

Jak podkreślono w komunikacie, działania sędziego Juszczyszyna polegające na próbie uzyskania tych list stały się przyczyną negatywnych konsekwencji zawodowych – została cofnięta mu delegacja do sądu okręgowego. Następnie 4 lutego 2020 roku został prawomocnie zawieszony w czynnościach przez Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego w związku z prowadzonym wobec niego postępowaniem dyscyplinarnym. Obniżono też wtedy o 40 proc. jego wynagrodzenie.

Minister odwołał wiceprezeski Sądu Apelacyjnego w Warszawie

"Przesłanką odwołania wskazanych wyżej sędziów z zajmowanych stanowisk funkcyjnych było powołanie ich do pełnienia funkcji Wiceprezesek Sądu Apelacyjnego w Warszawie przez poprzedniego Ministra Sprawiedliwości w oparciu o przepisy znowelizowanej ustawy o ustroju sądów powszechnych, które wykluczyły udział samorządu sędziowskiego w procesie powoływania prezesów sądów" - podano w komunikacie. "Doprowadziło to do sytuacji, w której funkcje prezesów i wiceprezesów sądów objęły osoby nieposiadające wystarczającego doświadczenia orzeczniczego i menedżerskiego, a także niecieszące się poparciem i zaufaniem środowiska sędziowskiego" - napisano też w uzasadnieniu.