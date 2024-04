Przede wszystkim, jak na dłoni można zobaczyć rozłam między dwiema wiodącymi w Polsce partiami. Mimo, że program Łukasza Gibały nie należał do szczególnie konserwatywnych, to właśnie na niego głos oddawali ci, którzy 7 kwietnia wybierali Łukasza Kmitę (PiS) lub Konrada Berkowicza (Konfederacja). Niezależny kandydat zdobył też głosy ponad 89 proc. osób, które w 2020 zaznaczyły na karcie krzyżyk przy nazwisku Andrzeja Dudy i aż 92,9 proc. tych, którzy w 2023 chcieli zobaczyć w Sejmie polityków PiS.

Ciekawie rozłożyły się natomiast głosy wyborców Lewicy. Przypomnijmy, że formalnie Aleksandra Miszalskiego poparła Nowa Lewica, dzięki czemu na listach KO (Nowa Lewica nie wystawiła list do rady miasta) znalazło się kilku lewicowych działaczy. Ale Łukasza Gibałę niespodziewanie poparła Daria Gosek-Popiołek, posłanka Razem, która w październikowych wyborach parlamentarnych uzyskała znakomity wynik i zdobyła po raz drugi sejmowy mandat. Także to poparcie miało swoją cenę - na listach komitetu Łukasza Gibały znaleźli się członkowie Razem i niektórym udało się wejść do rady.