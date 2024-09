Uderzył znajomego pięścią w twarz, poszkodowany zmarł w szpitalu

Co najmniej pięć lat więzienia grozi 30-latkowi z Łęczycy (woj. łódzkie), który w czasie kłótni uderzył znajomego. - Poszkodowany doznał obrażeń, które skończyły się zgonem - przekazuje aspirant sztabowy Mariusz Kowalski z łęczyckiej komendy powiatowej, który dodaje, że "to nie była bójka". - Ze wstępnych ustaleń wynika, że to był jeden cios, który zakończył się tragedią - dodaje.