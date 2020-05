Przedszkole chce wiedzieć, którzy rodzice walczą z COVID-19. "Zmroziło mnie, jak to przeczytałem"

Jedno z łódzkich przedszkoli wysłało rodzicom ankietę, w której pyta m.in. o to, czy rodzice "pracują w służbie zdrowia, służbach mundurowych lub placówce, która pomaga w walce z pandemią". - Zmroziło mnie. Wygląda to jak próba dyskryminacji - mówią przedstawiciele pogotowia, którzy skontaktowali się z naszą redakcją. Urzędnicy tłumaczą, że najpewniej wcale nie chodziło o dyskryminację, tylko ustalenie, które dzieci powinny być przyjmowane w pierwszej kolejności.

W środę premier Mateusz Morawiecki poinformował o kolejnym etapie luzowania obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa. Wskazał, że od środy 6 maja otwarte mogą być żłobki i przedszkola. To na samorządy spadła odpowiedzialność za to, żeby dzieci mogły przebywać w placówkach w warunkach reżimu sanitarnego.

Dyskryminacja?

- Muszę przyznać, że zmroziło mnie, jak to przeczytałem. W żaden sposób nie wyjaśniono, po co dyrekcji takie informacje. Można odnieść wrażenie, że to próba dyskryminacji. Naznaczania nas za to, że poświęcamy swoje bezpieczeństwo dla innych - komentuje Paweł Goździk, dyrektor ds. medycznych w łódzkim pogotowiu.