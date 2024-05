"Oblał ją benzyną i podpalił". Mąż podejrzany o usiłowanie zabójstwa żony

czytaj dalej

Amerykański żołnierz został zatrzymany w czwartek 2 maja w rosyjskim Władywostoku pod zarzutem popełnienia przestępstwa - poinformowała w oświadczeniu rzeczniczka US Army Cynthia Smith. Telewizja NBC podała, że wojskowy miał zostać oskarżony o "okradzenie kobiety". Inne media informują zaś, że był on "w procesie powrotu" do USA po zakończeniu misji w Korei Południowej, jednak zamiast wrócić do Stanów Zjednoczonych, udał się do Rosji.