Autostrada A2. Utrudnienia w kierunku Poznania

Policja próbuje ustalić przyczyny śmierci co najmniej 22 osób, które zmarły w nocy z soboty na niedzielę w nieformalnym nocnym klubie w mieście East London w Republice Południowej Afryki. Według wstępnych informacji miały one od 18 do 20 lat. Jednak według tych najnowszych, przekazywanych przez policję, w klubie były też osoby 13-letnie.