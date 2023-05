Masowe zatrucie tlenkiem węgla. Trzy osoby trafiły do szpitala

czytaj dalej

Od czasu do czasu lubię napisać o czymś, co mnie bezinteresownie obchodzi. A w ten sposób obchodzi mnie sport oraz wszystko, co łączy się z górami. I już, już byłem blisko, żeby zabawić Państwa moimi poglądami na Lewandowskiego i sposoby zagospodarowania Tatr. Odkładam to jednak na później, bo wpadł mi ręce niesłychanie ciekawy, zamieszczony w "Polityce", wywiad Jacka Żakowskiego z profesorem Kisilowskim.