Był szok, jest żałoba. Biegły ocenił, że nie można wierzyć synowi zmarłej wójt

W środę zostanie przeprowadzona sądowo-lekarska sekcja zwłok Barbary Kaczmarek, tragicznie zmarłej wójt gminy Zgierz (woj. łódzkie). Prokuratorzy w najbliższym czasie mają zmienić zarzuty wobec jej 34-letniego syna, który jest podejrzany o ciężkie pobicie matki. Mężczyzna nie przyznaje się do winy.

Stan Barbary Kaczmarek od początku był określany jako krytyczny. W poniedziałek wieczorem lekarze ze zgierskiego szpitala stwierdzili jej zgon. Stało się to kilka godzin po tym, jak sąd przychylił się do wniosku o tymczasowe aresztowanie na trzy miesiące jej 34-letniego syna.

Mężczyzna jest podejrzany o spowodowanie u matki ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Grozi za to do 15 lat więzienia. Teraz te zarzuty najprawdopodobniej będą zmienione. Wszystko wskazuje na to, że 34-latek będzie podejrzany albo o pobicie ze skutkiem śmiertelnym, albo o zabójstwo ze skutkiem ewentualnym.