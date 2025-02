Grammy 2025 rozdane. W najważniejszych kategoriach słynne "złote gramofony" otrzymali Kendrick Lamar i Beyoncé. Twórczyni krążka "Cowboy Carter" nagrodzona została w kategorii Album Roku. Najlepszą Nową Artystką została Chapell Roan. Zmarły w grudniu były prezydent USA Jimmy Carter zdobył czwartą swoją statuetkę Grammy.

Za nami noc wręczenia Grammy 2025 - dorocznych nagród Narodowej Akademii Sztuki i Techniki Rejestracji (czy po prostu Akademii Fonograficznej) - są powszechnie uznawane za najważniejsze wyróżnienia muzyczne na świecie. Niedzielna gala była pierwszym tego typu wydarzeniem branży rozrywkowej od czasu tragicznych pożarów, jakie dotknęły południową Kalifornię. Pod koniec gali jej gospodarz - południowoafrykański komik Trevor Noah - poinformował, że w trakcie transmisji telewizyjnej udało się zebrać co najmniej 7 milionów dolarów. Środki te zostaną przekazane organizacjom, które prowadzą pomoc dla ofiar pożarów w tej części Kalifornii.

Nic więc dziwnego, że w trakcie gali wątek wsparcia wszystkich, którzy ucierpieli w wyniku pożarów, wielokrotnie powracał. Producenci zdecydowali się między innymi na specjalny segment muzyczny w hołdzie miastu Los Angeles. Dawes, John Legend, Sheryl Crow, Brad Paisley, Brittany Howard i St. Vincent pojawili się na scenie we wspólnym numerze "I Love L.A.". Bruno Mars i Lady Gaga dla miasta wykonali "California Dreamin".

W kategoriach Piosenka Roku oraz Nagranie Roku, Grammy otrzymał Kendrick Lamar za "Not Like Us". To nie wszystko. Amerykański gwiazdor hip-hopu i rapu doceniony został także w kategoriach: Najlepszy Występ - Rap ("Not Like Us") i Najlepsza Piosenka - Rap ("Not Like Us"). Twórcy teledysku do nagrodzonej piosenki Lamara odebrali statuetkę w kategorii Najlepszy Teledysk.

Beyoncé za "Cowboy Carter" nagrodzona została w kategorii Album Roku. Artystka jest najczęściej nagradzaną osobą w historii nagród Grammy (35 statuetek) i najczęściej nominowaną osobą do tych nagród (99 nominacji). W tym roku stała się również pierwszą kobietą niebiałą, której album zwyciężył w kategorii Najlepszy Album - Muzyka Country.

Artykuł uzupełniany na bieżąco. Więcej informacji wkrótce.

Grammy 2025. Pełna lista nagrodzonych

Nagranie Roku: "Not Like Us" Kendrick Lamar

Album Roku: "Cowboy Carter" Beyoncé

Piosenka Roku: "Not Like Us" Kendrick Lamar

Najlepsza Nowa Artystka: Chappell Roan

Najlepszy Występ Solowy Pop: "Espresso" Sabrina Carpenter

Najlepszy Występ Pop - Duet/Grupa: "Die With a Smile" - Lady Gaga & Bruno Mars

Najlepszy Album - Pop: "Short n' Sweet" Sabrina Carpenter

Najlepsze Nagranie - Dance/Muzyka Elektroniczna: "Neverender" - Justice & Tame Impala

Najlepsze Nagranie - Pop/Dance: "Von Dutch" Charli XCX

Najlepszy Album - Dance/ Muzyka Elektroniczna: "brat" - Charli XCX

Najlepszy Występ - Rock: "Now and Then" - The Beatles

Najlepszy Występ - Metal: "Mea Culpa (Ah! Ça ira!)" - Gojira, Marina Viotti & Victor Le Masne

Najlepsza Piosenka - Rock: "Broken Man" - autorka piosenki: Annie Clark (St. Vincent)

Najlepszy Album - Rock: "Hackney Diamonds" - The Rolling Stones

Najlepszy Występ - Muzyka Alternatywna: "Flea" - St. Vincent

Najlepszy Album - Muzyka Alternatywna: "All Born Screaming" St. Vincent

Najlepszy Występ - R&B: "Made For Me (Live On BET)" - Muni Long

Najlepszy Występ - Tradycyjny R&B: "That’s You" Lucky Daye

Najlepsza Piosenka - R&B: "Saturn" - autorzy piosenki: Rob Bisel, Carter Lang, Solána Rowe, Jared Solomon & Scott Zhang (SZA)

Najlepszy Album - Progresywny R&B: REMIS: "So Glad to Know You" Avery*Sunshine oraz "Why Lawd?" NxWorries

Najlepszy Album R&B: "11:11 (Deluxe)" - Chris Brown

Najlepszy Występ - Rap: "Not Like Us" - Kendrick Lamar

Najlepszy Występ - Rap Melodyjny: "3:AM" Rapsody feat. Erykah Badu

Najlepsza Piosenka - Rap: "Not Like Us" - Kendrick Lamar

Najlepszy Album - Rap: "Alligator Bites Never Heal" - Doechii

Najlepszy Album - Słowo Mówione, Poezja: "The Heart, the Mind, the Soul" - Tank and the Bangas

Najlepszy Występ Solowy Muzyka Country: "It Takes A Woman" Chris Stapleton

Najlepszy Występ Muzyka Country - Duet/Grupa: "II Most Wanted" Beyoncé feat. Miley Cyrus

Najlepsza Piosenka - Muzyka Country: "The Architect" - autorzy piosenki: Shane McAnally, Kacey Musgraves & Josh Osborne (Kacey Musgraves)

Najlepszy Album - Muzyka Country: "Cowboy Carter" - Beyoncé

Najlepszy Album - New Age/Ambient/ Chant: "Triveni" - Wouter Kellerman, Éru Matsumoto & Chandrika Tandon

Najlepszy Album - Jazz Alternatywny: "No More Water: The Gospel Of James Baldwin" - Meshell Ndegeocello

Najlepszy Występ - Jazz: "Twinkle Twinkle Little Me" - Samara Joy feat. Sullivan Fortner

Najlepszy Album Wokalny - Jazz: "A Joyful Holiday" - Samara Joy

Najlepszy Album Instrumentalny - Jazz: "Remembrance" Chick Corea & Béla Fleck

Najlepszy Album - Duży Zespół Jazzowy: "Bianca Reimagined: Music For Paws And Persistence" - Dan Pugach Big Band

Najlepszy Album - Latin Jazz: "Cubop Lives!" - Zaccai Curtis

Najlepszy Album - Tradycyjny Pop Śpiewany: "Visions" - Norah Jones

Najlepszy Album - Współczesna Muzyka Instrumentalna: "Plot Armor" - Taylor Eigsti

Najlepszy Album - Teatr Muzyczny: "Hell’s Kitchen" - główni wokaliści: Shoshana Bean, Brandon Victor Dixon, Kecia Lewis & Meleah Joi Moon; producenci: Adam Blackstone, Alicia Keys & Tom Kitt; autorka muzyki i tekstów: Alicia Keys

Najlepszy Występ/ Piosenka - Gospel: "One Hallelujah" - Tasha Cobbs Leonard, Erica Campbell & Israel Houghton feat. Jonathan McReynolds & Jekalyn Carr; autorzy piosenki: G. Morris Coleman, Israel Houghton, Kenneth Leonard, Jr., Tasha Cobbs Leonard & Naomi Raine

Najlepszy Występ/ Piosenka - Współczesna Muzyka Chrześcijańska: "That’s My King" - CeCe Winans; autorzy piosenki: Taylor Agan, Kellie Gamble, Lloyd Nicks & Jess Russ

Najlepszy Album - Gospel: "More Than This" - CeCe Winans

Najlepszy Album - Współczesna Muzyka Chrześcijańska: "Heart Of A Human" - DOE

Najlepszy Album - Roots Gospel: "Church" - Cory Henry

Najlepszy Album - Latin Pop: "Las Mujeres Ya No Lloran" - Shakira

Najlepszy Album - Música Urbana: "LAS LETRAS YA NO IMPORTAN" - Residente

Najlepszy Album - Latin Rock / Latin Alternative: "¿Quién trae las cornetas?" - Rawayana

Najlepszy Album - Meksykańska Muzyka Regionalna: "Boca Chueca, Vol. 1" - Carín León

Najlepsza Kompilacja Muzyczna dla Mediów Wizualnych: "Maestro: Music By Leonard Bernstein" - London Symphony Orchestra, Yannick Nézet-Séguin, Bradley Cooper

Najlepsza Ścieżka Muzyczna dla Mediów Wizualnych: "Diuna: Część druga" - kompozytor Hans Zimmer

Najlepsza Ścieżka Muzyczna - Gra Wideo/Inne Interaktywne Media: "Wizardry: Proving Grounds of the Mad Overlord". - kompozytor Winifred Phillips

Najlepsza Piosenka dla Mediów Wizualnych: "It Never Went Away" z filmu "Jon Batiste: Amerykańska symfonia" - autorzy piosenki: Jon Batiste & Dan Wilson (Jon Batiste)

Najlepszy Album - Tropical Latin: "Alma, Corazón y Salsa (Live at Gran Teatro Nacional)" - Tony Succar, Mimy Succar

Najlepszy Występ - American Roots: "Lighthouse" - Sierra Ferrell

Najlepszy Występ - Americana: "American Dreaming" - Sierra Ferrell

Najlepsza Piosenka - American Roots: "American Dreaming" - autorzy piosenki: Sierra Ferrell & Melody Walker (Sierra Ferrell)

Najlepszy Album - Americana: "Trail Of Flowers" - Sierra Ferrell

Najlepszy Album - Bluegrass: "Live Vol. 1" - Billy Strings

Najlepszy Album - Blues Tradycyjny: "Swingin’ Live at the Church In Tulsa" - The Taj Mahal Sextet

Najlepszy Album - Blues Współczesny: "Mileage" - Ruthie Foster

Najlepszy Album - Folk: "Woodland" - Gillian Welch & David Rawlings

Najlepszy Album - Reggae: "Bob Marley: One Love" – Music Inspired By The Film (Deluxe)

Najlepszy Występ - Muzyka Świata: "Bemba Colorá" - Sheila E. feat. Gloria Estefan & Mimy Succar

Najlepszy Album - Muzyka Świata: "Alkebulan II" - Matt B feat. Royal Philharmonic Orchestra

Najlepszy Występ - Muzyka Afrykańska: "Love Me Jeje" - Tems

Najlepszy Album - Muzyka dla Dzieci: "Brillo, Brillo!" Lucky Diaz And The Family Jam Band

Najlepszy Audiobook: "Last Sundays In Plains: A Centennial Celebration" - Jimmy Carter

Najlepszy Album Komediowy: "The Dreamer" - Dave Chappelle

Najlepsza Kompozycja Orkiestrowa: "Strands" - kompozytor: Pascal Le Boeuf (Akropolis Reed Quintet, Pascal Le Boeuf & Christian Euman)

Najlepszy Występ - Muzyka Kameralna - Mały Zespół: "Rectangles And Circumstance" Caroline Shaw & Sō Percussion

Najlepsze Instrumentalne Solo Klasyczne: "Bach: Goldberg Variations" Víkingur Ólafsson

Najlepsze Nagranie Operowe: Saariaho "Adriana Mater" - dyrygent: Esa-Pekka Salonen; Fleur Barron, Axelle Fanyo, Nicholas Phan & Christopher Purves; producent Jason O’Connell (San Francisco Symphony; San Francisco Symphony Chorus; Timo Kurkikangas)

Najlepsza Aranżacja - Instrumentalna lub A Cappella: "Bridge Over Troubled Water" - aranżacja: Jacob Collier, Tori Kelly & John Legend (wykonawcy: Jacob Collier feat. John Legend & Tori Kelly)

Najlepsza Aranżacja - Instrumentalna i Wokalna: "Alma" - aranżacja: Erin Bentlage, Sara Gazarek, Johanye Kendrick & Amanda Taylor (wykonawcy: säje feat. Regina Carter)

Najlepszy Zbiór Nagrań: "brat" - kierownictwo artystyczne: Brent David Freaney & Imogene Strauss (Charli XCX)

Najlepsze Specjalne, Limitowane Wydawnictwo lub Zestaw: "Mind Games" - kierownictwo artystyczne: Simon Hilton & Sean Ono Lennon (John Lennon)

Najlepsza Książeczka w Albumie: "Centennial" - autor książeczki: Ricky Riccardi (King Oliver’s Creole Jazz Band & Various Artists)

Najlepszy Album Historyczny: "Centennial" - producenci: Meagan Hennessey & Richard Martin; mastering: Richard Martin (King Oliver’s Creole Jazz Band And Various Artists)

Najlepsza Inżynieria Albumu - Muzyka Rozrywkowa: "i/o" - inżynieria dźwięku: Tchad Blake, Oli Jacobs, Katie May & Dom Shaw; mastering: Matt Colton (Peter Gabriel)

Najlepsza Inżynieria Albumu - Muzyka Klasyczna: "Bruckner: Symphony No. 7; Bates: Resurrexit" - inżynieria dźwięku: Mark Donahue & John Newton; mastering - Mark Donahue (Pittsburgh Symphony Orchestra pod batutą Manfreda Honecka)

Producentka Roku - Muzyka Klasyczna: Elaine Martone

Producent Roku - Muzyka Rozrywkowa: Daniel Nigro

Najlepsze Nagranie - Remix: "Espresso (Mark Ronson x FNZ Working Late Remix)" - autorzy remixu: FNZ & Mark Ronson (Sabrina Carpenter)

Najlepszy Album - Dźwięk Wielokanałowy: "i/o (In-Side Mix)" - Peter Gabriel

Najlepszy Występ Orkiestrowy: "Ortiz: Revolución Diamantina" - dyrygent: Gustavo Dudamel (Los Angeles Philharmonic)

Najlepszy Teledysk: "Not Like Us" - Kendrick Lamar

Najlepszy Film Muzyczny: "Jon Batiste: Amerykańska Symfonia"

