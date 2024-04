"Życie nie kończy się, gdy zaczynasz potrzebować okularów do czytania". Bridget Jones powraca

czytaj dalej

Nie zgadzam się z tezą, że Lewica postawiła w wyborach samorządowych na temat aborcji. To nie my wywołaliśmy ten temat, tylko marszałek Sejmu Szymon Hołownia - powiedziała w "Jeden na jeden" posłanka Lewicy Joanna Scheuring-Wielgus, wiceministra kultury i dziedzictwa narodowego. Przekazała, że Lewica jednogłośnie ustaliła, że będzie głosowała za skierowaniem wszystkich projektów w sprawie aborcji do komisji. Była także pytana o to, czy w związku z wynikiem wyborczym pozycja Lewicy w rządzie zmieni się w najbliższym czasie na gorsze.