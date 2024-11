W obietnicach metro, a w dokumentach podziemny tramwaj

"To jest metro, które będzie jeździć pod ziemią"

- Chcę, żeby to bardzo jasno wybrzmiało, że w Krakowie budujemy metro. To jest metro, które będzie jeździć pod ziemią. To będzie nowoczesne metro, które będzie spełniać wszystkie standardy dające komfort podróżowania. To, co komunikowaliśmy do tej pory, łącznie z pierwszym, czy centralnym, odcinkiem tzw. pierwszej linii metra, jest przygotowywane do realizacji – powiedział wiceprezydent Stanisław Mazur na briefingu prasowym w środę.