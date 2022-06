64 kilometry, 20 godzin na szlaku. Jednego dnia odwiedził wszystkie schroniska w polskich Tatrach

Dotarł do każdego polskiego schroniska w polskich Tatrach w jeden dzień. Maciej Śpiewanek z Poznania pokonał w czasie tego wyczynu 64 kilometry tatrzańskich szlaków. Wyruszył w trasę parę minut po godzinie 2.30, do ostatniego celu dotarł o 22. A swą przygodę z górskim trekkingiem rozpoczął na poważnie dopiero w ubiegłym roku.

Jeszcze dwa lata temu pochodzący z Poznania Maciej Śpiewanek nie miał na koncie ani jednego szczytu położonego wyżej niż dwa tysiące metrów nad poziomem morza. W 2021 roku zamarzył, by zobaczyć na żywo Mount Everest i w listopadzie, po wielomiesięcznych przygotowaniach, udał się na trekking do Nepalu. - W Himalajach chciałem oddać hołd polskim wspinaczom, którzy w latach 80. zdobyli między innymi Everest, i przeżyć podobną przygodę. Potem wkręciłem się w chodzenie po górach, wpadłem jak śliwka w kompot. Po powrocie do Polski chciałem więcej, szukałem nowego wyzwania - mówi w rozmowie z tvn24.pl.