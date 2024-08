Ewakuacja z Doliny Pięciu Stawów. Turyści z objawami zatrucia

czytaj dalej

Atak, który "wydawał się zakończony, zanim się zaczął" - tak o długo zapowiadanym odwecie Hezbollahu wobec Izraela pisze "New York Times". Sam Hezbollah mówi, że był to "pierwszy etap" ataku i pozostawia sobie opcję "pójścia o krok dalej", jeśli pozwoli na to Iran. Natomiast BBC pisze, że niedzielna wymiana ognia między Izraelem a Hezbollahem wydaje się być "znaczącą eskalacją". Jak dalej może rozwinąć się sytuacja na Bliskim Wschodzie?