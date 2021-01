Sądzili, że inwestują w kryptowaluty, stracili kilka milionów złotych

Jak poinformowała w środę rzeczniczka podkarpackiej policji podinsp. Marta Tabasz-Rygiel, śledztwo prowadzone przez Wydział dw. z Cyberprzestępczością Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie pod nadzorem podkarpackiego wydziału zamiejscowego Prokuratury Krajowej w Rzeszowie dotyczy doprowadzenia ponad 200 osób do niekorzystnego rozporządzenia mieniem przy zakupie bitcoinów na platformach inwestycyjnych za pośrednictwem serwisu internetowego.

- Straty łącznie przekraczają kilka milionów złotych, zaś jednostkowo wahają się one od tysiąca do ponad 700 tysięcy złotych. Pokrzywdzeni pochodzą z terenu całego kraju – zaznaczyła podinsp. Tabasz-Rygiel.

250 dolarów wpisowego

Wyjaśniła, że mechanizm działania zaczynał się od podsuwania w internecie osobom zainteresowanym inwestowaniem artykułu, w którym osoby publiczne, znane ze świata mediów, miały zachęcać do inwestycji m.in. w kryptowaluty.

- Artykuł ten za każdym razem był fingowany. Linki do artykułów podstawiane były między innymi na popularnych portalach społecznościowych. W celu wywołania presji na pokrzywdzonych, w artykule umieszczany był zegar odliczający czas do podjęcia decyzji, z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc do rejestracji – wyjaśniła rzeczniczka podkarpackiej policji.