Był poszukiwany. Wpadł, bo wyrzucał z samochodu butelki

46-latek z powiatu mieleckiego (Podkarpacie) był poszukiwany przez policję. Mężczyzna został zatrzymany, gdy przyłapano go na wyrzucaniu butelek przez okno jadącego samochodu.

Więzienie i mandat

Po zatrzymaniu do kontroli drogowej 56-letni kierowca auta oświadczył, że zabrał "na stopa" przypadkowego mężczyznę i to on zaśmiecał pobocze drogi. Policjanci wylegitymowali pasażera nissana. Mężczyzna był pijany, badanie alkomatem wykazało w jego organizmie ponad dwa promile.