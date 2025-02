Rozpijał nastolatki, wciąż przychodził na mecze. I ma zarzut molestowania zawodniczek

Zabierał zawodniczki na termy i poił je wódką

"Dusiłam się od płaczu"

"Ja już byłam odcięta (...). Nie wiem, jak to się stało, ale on kazał nam sobie siadać na kolanach. Byłam mocno nieprzytomna. On wkładał mi rękę pod koszulkę. Ja chciałam zejść (...). Zaczął wkładać mi rękę pod bluzkę, mówić, że mam ciepłe plecy, namawiał mnie, żebym dała mu buzi w usta, przychylał się do mnie. (...) Mówił mi o moim ciele, że podnieca go moje ciało. Że mam fajny tyłek, że jak czasami na nas patrzy to ciężko mu się opanować. Mówił jeszcze, czy nie chcę z nim spać w jednym łóżku, że on się tylko położy obok mnie" - opowiedziała "Wyborczej" 21-latka.