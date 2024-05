Strzały w centrum Krakowa. 23-latek trafił do szpitala, zatrzymali podejrzanego

Policja zatrzymała 29-latka podejrzanego o strzelanie z wiatrówki do przypadkowego przechodnia na ulicy Szewskiej w ścisłym centrum Krakowa. Trafiony śrutem 23-latek trafił do szpitala.

Krakowska policja zatrzymała 29-latka, który 3 maja rano miał strzelać z wiatrówki do przypadkowego przychodnia na ulicy Szewskiej . To ścisłe centrum Krakowa.

Jak ustalili mundurowi, 29-latek podszedł do 23-letniego mężczyzny siedzącego na chodniku i po wymianie kilku zdań wyciągnął z kieszeni pistolet na śrut, oddając w stronę młodego mężczyzny kilka strzałów.

Kraków. Strzały z wiatrówki na ulicy Szewskiej

"Poszkodowany mężczyzna z obrażeniami niezagrażającymi życiu został przewieziony do szpitala, natomiast sprawca oddalił się z miejsca" - poinformowała w komunikacie policja. Wizerunek sprawcy zarejestrowały kamery monitoringu. Między innymi dzięki temu śledczym udało się wytypować mężczyznę, który miał stać za atakiem.

"9 maja br. udali się do jednego z domów w zachodniej części miasta, gdzie zatrzymali podejrzewanego 29-latka. Tego samego dnia, mężczyzna trafił do policyjnego aresztu" - przekazała małopolska policja. W piątek (10 maja) 29-latek usłyszał zarzut powodowania uszczerbku na zdrowiu innej osoby. Jego występek zakwalifikowano w dodatku jako czyn o charakterze chuligańskim. Podejrzanemu grozi kara do trzech lat pozbawienia wolności.