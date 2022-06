Lajkonik zadzwonił do najstarszej pianistki na świecie. Pani Wanda zaprasza go na herbatę

czytaj dalej

Doprowadzanie pracowników do ataków paniki, poniżanie, wulgarne, seksistowskie odzywki i atmosfera przesiąknięta chamstwem – pisze Wirtualna Polska o zarzutach, jakie mają stawiać pracownicy wobec Tomasza Lisa. Były szef "Newsweeka" kategorycznie zaprzecza, by dochodziło do takich zdarzeń. Z kolei – jak informuje serwis press.pl – prezes Ringier Axel Springer Polska w związku ze sprawą wysłał do pracowników list.