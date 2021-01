"Wywieranie niedopuszczalnych nacisków". Protestują przeciwko przesłuchaniom sędziów w prokuraturze

Wydział Spraw Wewnętrznych wezwał na przesłuchania sędziów, którzy orzekali lub mają orzekać w sprawie prokuratora Mariusza Krasonia . Krasoń pozwał swojego pracodawcę, Prokuraturę Krajową, po tym, jak dwukrotnie został wysłany na delegacje do prokuratur niższych szczeblem (we Wrocławiu i Krakowie). W jego ocenie miała to być kara za występowanie przeciwko zmianom w sądownictwie.

"Rzecz nie do pojęcia"

- Protestujemy, ponieważ najwyższy szczebel prokuratury, bezpośrednio podporządkowany ministrowi sprawiedliwości, wywiera niedopuszczalne naciski na sędziów, którzy orzekają w sprawie – mówi sędzia Dariusz Mazur ze Stowarzyszenia Sędziów Themis. I dodaje: - Kiedy przyszedłem orzekać w sądzie okręgowym, koleżanka opowiadała mi o podobnym sposobie wywierania nacisków przez zorganizowaną grupę przestępczą. Polegało to na jakichś głuchych telefonach, zaczepianiu jej córki, takie niby żadne groźby, ale jednak coś nad nią wisiało. To, że podobnie zachowuje się najwyższy szczebel prokuratury, która w ustawie ma zapisane jako podstawowe zadanie strzeżenie praworządności, jest rzeczą nie do pojęcia, nie do zaakceptowania, jest rzeczą, która zagraża prawu do bezstronnego sądu wszystkich obywateli. Ponieważ każdy może mieć kiedyś sprawę, w której w jakiś sposób zadrze z władzą.