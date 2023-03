1,5-roczna dziewczynka błąkała się przy ruchliwym skrzyżowaniu bez opieki. Jest postępowanie policji

We wtorek około godziny 8.30 rano przejeżdżający przez jedno z ruchliwych skrzyżowań w Brzesku mieszkańcy zauważyli chodzące po chodniku małe dziecko. 1,5-roczna dziewczynka miała na stopach tylko skarpety, a w pobliżu nie było żadnego opiekuna. Świadkowie zatrzymali się i zaczęli szukać rodziców dziecka.

Brzesko. Dziewczynka bez opieki. Szukali opiekunów, znaleźli drugie dziecko

W międzyczasie do domu powrócił ojciec dzieci, tłumacząc, że zostawił je na chwilę same w domu. W trakcie interwencji do domu wróciła także niczego nieświadoma matka. Rodzice byli trzeźwi.