Nietrzeźwy motocyklista zderzył się z policjantem

czytaj dalej

Władysław Kosiniak-Kamysz przyznał, że ma w domu plecak ewakuacyjny. Wyjaśniał, że przygotował go i zabrał ze sobą, kiedy jechał na Ukrainę tuż po ataku Rosji i do dziś pozostaje on spakowany. Jego słowa wywołały jednak krytyczne komentarze. Szef MON zamieścił później wpis, w którym podkreślił, że "gotowość na sytuacje kryzysowe" to nie tylko obowiązek, ale i nasza odpowiedzialność. Do przygotowania takiego plecaka zachęcało niedawno Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.