Ostatnie miejsce i mandat z jednym najlepszych wyników Nowej Lewicy. Do Sejmu wchodzi też Czarzasty

W skali kraju: za Zandbergiem, przed Scheuring-Wielgus

Zamiast rozwieszać plakaty, malował ławki

Polska była zaskoczona, ale nie Sosnowiec. Mieszkańcy dobrze znają Litewkę. To sosnowiecki radny i przede wszystkim działacz społeczny. Gdy 10 lat temu, w wieku 24 lat po raz pierwszy startował do rady miasta, zamiast drukować plakaty, malował ławki. "Chodziłem od mieszkania do mieszkania, by przedstawić się mieszkańcom i zostawić swój numer telefonu. Co chwilę słyszałem, że chcę komuś coś sprzedać lub namawiam do innej wiary, a ja po prostu wierzyłem, że razem można coś zmienić, razem można więcej" - wspominał na swoim Facebooku pierwszą kampanię.