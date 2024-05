Nieprawidłowości w 2019 roku. Prokuratorskie śledztwo

- Firma pojawiła się na tym terenie w 2017 roku. W 2019, po przeprowadzeniu kontroli, stwierdzeniu nieprawidłowości, wysłaliśmy informację do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz do marszałka województwa śląskiego - jako organu właściwego w sprawie, oraz do Prokuratury Rejonowej w Siemianowicach Śląskich. Aktualnie obszerne śledztwo jest prowadzone w Prokuraturze Regionalnej w Katowiach - mówił podczas konferencji prasowej Paweł Zawidlak, naczelnik Wydziału Gospodarki Odpadami UM w Siemianowicach Śląskich. Urzędnik dodał, że nie wie, ile może być tam składowanych odpadów. - Tam są mauzery, też mniejsze pojemniki. W tej chwili o ilości nie mamy informacji - przyznał. Teren, na którym wybuchł pożar, należy do osoby fizycznej i znajduje się na terenach po byłym zakładzie Fabud, funkcjonuje tam wiele innych firm. - Jest tam kilkanaście podmiotów, które działają w różnych branżach, jest to teren typowo przemysłowy, nie ma tutaj zabudowań mieszkalnych, a teren jest bardzo obszerny - te odpady leżą tylko na jednej działce, a obszar to kilka hektarów - opisywał Paweł Zawidlak.