Eksplozja i kula ognia nad płonącym wysypiskiem, a w niej beczka

Pożar wysypiska w Siemianowicach Śląskich. Beczka wystrzeliła po wybuchu

W trakcie pożaru doszło do wybuchu - w pewnym momencie kamera TVN24 zarejestrowała kulę ognia, z której po chwili wyłoniła się "wystrzelona" wysoko w górę beczka. Na nagraniu widać, jak zostawia za sobą białą smugę dymu, kontrastującą z czarną "chmurą", która spowija niebo nad Siemianowicami. Gdy beczka wytraca prędkość, zaczyna spadać, aż w końcu ląduje w okolicach wysypiska.

Dr inż. Jakub Duszczyk, chemik, toksykolog, specjalista z zakresu ochrony środowiska, na antenie TVN24 podkreślił, że nie wiadomo, skąd pochodzą odpady znajdujące się na wysypisku oraz jakie dokładnie chemikalia były tam składowane. - To skandal - ocenił. Poradził mieszkańcom, by nie wychodzić na zewnątrz i "odczekać, aż te dymy, czyli produkty spalania, po prostu ustaną. A one ustaną w najprostszy sposób, depozycji, czyli opadu". Dodał, że prawdopodobnie w dymie tym znajdują się związki rakotwórcze.