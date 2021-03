Fiona była tak chuda, że kość przebiła jej skórę. Policja: znęcanie się nad psem to nie tylko bicie

Policja skierowała do prokuratury rejonowej w Mikołowie wniosek o sporządzenie aktu oskarżenia przeciwko 19-letniej mieszkance Orzesza. Młoda kobieta podejrzana jest o znęcanie się nad psem, 12-letnią Fionką. Nie przyznaje się do zarzutu.

- W tym domu poprzednio mieszkał jej ojciec. Wyprowadził się, pies został i córka się wprowadziła. On twierdzi, że to ona powinna zajmować się psem. Ona nie poczuwa się do tego. Nie wiemy, co zdecyduje sąd, ale tak czy inaczej zawinił człowiek, a znęcanie się nad psem to nie tylko bicie - mówi Ewa Sikora, rzeczniczka policji w Mikołowie.