Piruety na drodze dojazdowej do autostrady. Kierowcy grozi wysoki mandat. Nagranie

Pojazd wyprzedza inny samochód, wpada w poślizg, obraca się i uderza w barierki - taką sytuację można obejrzeć na opublikowanym przez serwis Stop Cham filmiku. Kierowca bmw na chwilę się zatrzymuje, po czym odjeżdża z miejsca zdarzenia. Do zdarzenia doszło na ulicy dojazdowej do autostrady A4. Policjanci z Katowic prowadzą postępowanie w tej sprawie.

Policja: doszło do zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym

O komentarz do filmiku, który pojawił się w sieci, poprosiliśmy rzecznika Komendy Miejskiej Policji w Katowicach. - W tym przypadku doszło do niedostosowania prędkości do panujących na drodze warunków, na skutek czego doszło do zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym - komentuje podkomisarz Łukasz Kloc z Komendy Miejskiej Policji w Katowicach. Policjant dodaje, że zostało wszczęte postępowanie w tej sprawie. - Kierującemu grozi do trzech tysięcy złotych mandatu i 10 punktów karnych - zakończył podkomisarz.