Jak pisze BBC 13-letni Liutauras regularnie odwiedza z rodzicami plażę w Marazion i odnajduje tu figurki Lego z zatopionych przed dekadami kontenerów. Po dwóch latach udało mu się wreszcie odnaleźć ośmiornicę. - Nie spodziewaliśmy się, że ją znajdziemy, to się rzadko zdarza - powiedział ojciec Liutaurasa w rozmowie z agencją informacyjną PA Media. Sam 13-latek przyznał, że jest "szczęśliwy" z powodu odkrycia. Wyjaśnił, że zebrał już prawie 800 klocków Lego, które wpadły do morza.

Miliony klocków w zatopionym kontenerze

W 1997 roku w przepływający w pobliżu przylądka Land's End kontenerowiec Tokyo Express uderzyła gigantyczna fala. Do wody wpadły 62 kontenery, a razem z nimi 4,8 mln klocków Lego. Te od lat są odnajdywane na okolicznych plażach. Fani słynnych klocków stworzyli projekt Lego Lost At Sea, w ramach którego od lat poszukują zaginionych elementów.

"Zaplątane w wodorosty (ośmiornice) są prawie niemożliwe do wykrycia" - czytamy we wpisie Lego Lost At Sea na Instagramie, do którego dołączono zdjęcie ośmiornicy znalezionej przez Liutaurasa. Kilka dni później na tym samym profilu pojawiło się zdjęcie kolejnej ośmiornicy, znalezionej przez Justina Goode'a w mieście Porthleven.