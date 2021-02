Pytanie w "Milionerach" o suknię ślubną, która nie podkreśla talii

Empirowa, princessa, syrena czy cygaro? Która z tych sukien ślubnych nie podkreśla talii? Na to pytanie w "Milionerach" odpowiadał pan Wojciech Chochołowicz z Krakowa.

Pan Wojciech jest z wykształcenia biologiem, na co dzień pracuje jako handlowiec. Na początku programu przyznał, że gdyby wygrał milion złotych, część kwoty przeznaczyłby na podróże. O tym, w jak daleką podróż się uda, zadecyduje poprawność jego odpowiedzi.

By wygrać główną nagrodę należy odpowiedzieć poprawnie na 12 pytań. Każdy z uczestników ma do pomocy trzy koła ratunkowe - telefon do przyjaciela, pół na pół oraz wymianę pytania.