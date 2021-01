Z czego w połowie XIX wieku zaczęto produkować papier? Pytanie z "Milionerów"

W połowie XIX wieku w Europie znacznie potaniał papier, dzięki zmianie surowca. Do produkcji zaczęto używać cibory papirusowej, szmat, ścieru drzewnego czy odpadów konopnych? Takie pytanie usłyszał w "Milionerach" pan Krzysztof Piaskowski. Za poprawną odpowiedź mógł otrzymać 20 tysięcy złotych.

Pan Krzysztof do studia "Milionerów" przyjechał z Wrocławia. Bezbłędnie odpowiedział na pierwsze trzy pytania, zdobywając dwa tysiące złotych.

Pytanie za 20 tysięcy złotych dotyczyło surowca, którego zaczęto używać do produkcji papieru w połowie XIX wieku.

W połowie XIX wieku w Europie znacznie potaniał papier, dzięki zmianie surowca. Do produkcji zaczęto używać:

A: cibory papirusowej B: szmat C: ścieru drzewnego D: odpadów konopnych

Pan Krzysztof potrzebował chwili, żeby wskazać poprawną odpowiedź. Początkowo odrzucił A i B. Wahał się między odpowiedziami C i D. Ostatecznie postawił na C. Miał rację. W połowie XIX wieku do produkcji papieru zaczęto używać ścieru drzewnego.