Co wyróżnia miłośników żucia betelu? Pytanie z "Milionerów"

Miłośników żucia betelu wyróżnia jaskrawozielony język, zielone palce, pociemniałe zęby czy biel zębów? Z tym pytaniem na drodze do miliona zmierzył się pan Szymon Batura z Poznania.

Pan Szymon Batura poniedziałkowy odcinek "Milionerów" rozpoczął od pytania za 20 tysięcy złotych. Do dyspozycji wciąż miał wszystkie trzy koła ratunkowe.

Co wyróżnia miłośników żucia betelu?

A: jaskrawozielony język B: zielone palce C: pociemniałe zęby D: biel zębów

Żucie betelu

Betel to jedna z najpopularniejszych używek na świecie, obok kofeiny, nikotyny i alkoholu. Ocenia się, że żuje go co dziesiąty mieszkaniec naszej planety, przede wszystkim w krajach Dalekiego Wschodu i Azji Południowej.