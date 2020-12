Co nie jest metalem kolorowym? Pytanie z "Milionerów" za 75 tysięcy złotych

Nie należy do metali kolorowych: aluminium, ołów, żelazo czy złoto? Na to pytanie w "Milionerach" za 75 tysięcy złotych odpowiadał pan Szymon Jankowski.

Gracz zdobył gwarantowane 40 tysięcy złotych, nie tracąc przy tym ani jednego koła ratunkowego. Wciąż do dyspozycji miał je wszystkie trzy, czyli pół na pół, pytanie do publiczności oraz telefon do przyjaciela.

Nie należy do metali kolorowych:

Pan Szymon przyznał, że metalurgia nie jest jego dziedziną naukową i nie leży w kręgu jego zainteresowań. Podjął więc decyzję o wykorzystaniu pierwszego koła ratunkowego - pół na pół. Po odrzuceniu przez system dwóch możliwości pozostały tylko odpowiedzi C oraz D. To zaskoczyło zawodnika. Pytanie było dla niego na tyle trudne, że pan Szymon zdecydował się na wykorzystanie drugiego koła, tym razem było to pytanie do publiczności. W głosowaniu możliwość C wskazało 74 proc. widowni. Gracz nie zastanawiał się długo i wskazał, jak się później okazało, poprawną odpowiedź C.