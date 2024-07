Dzieli ich wojna, połączył sport. Głośne selfie "najbardziej znaczącym obrazem igrzysk"

czytaj dalej

19-latek odpowie przed sądem za napaść na kontrolera biletów, do której doszło w autobusie miejskim w Koszalinie. Gdy pracownik poprosił młodego mężczyznę o okazanie biletu, ten go pobił i skopał, a także skakał po jego głowie. Uciekł z pojazdu, ale został zatrzymany tego samego dnia. Prokuratura przedstawiła mu zarzut usiłowania zabójstwa, mężczyzna nie przyznał się do winy.