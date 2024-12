24-latek zmarł po interwencji. Czterech policjantów oskarżonych

W toku śledztwa oskarżeni nie przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów. Trzech z nich odmówiło składania wyjaśnień. Oskarżonym grozi do trzech lat więzienia - poinformowała we wtorek rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce, prokurator Elżbieta Edyta Łukasiewicz.