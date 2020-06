Coraz mniej czasu na rejestrację, możliwe kłopoty z głosowaniem. "To lekceważenie Polonii"

Polonia ma coraz mniej czasu, aby zgłosić się do swoich konsulów. To warunek, aby wziąć udział w wyborach prezydenckich, ale wcale nie gwarancja oddania głosu, bo czasu na głosowanie korespondencyjne też będzie mało. Są obawy, że listonosze nie wszędzie dotrą na czas. Materiał magazynu "Polska i Świat".

Dla Polaków za granicą wyborcza machina już ruszyła. Zgodnie z wyjaśnieniami zamieszczonymi na rządowych stronach, jeżeli wyborca nie wpisywał się do spisu wyborców przed wyborami zarządzonymi na 10 maja 2020 r., zamiar głosowania korespondencyjnego może zgłosić konsulowi najpóźniej do poniedziałku 15 czerwca 2020 r. - ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej.

Jeżeli wyborca był wpisany do spisu wyborców przed wyborami zaplanowanymi na 10 maja, ale zmienił miejsce pobytu przed dniem głosowania lub zamierza głosować korespondencyjnie, to powinien najpóźniej do wtorku 16 czerwca 2020 r. zawiadomić o tym konsula, u którego wcześniej zgłosił zamiar głosowania. Konsul dokona odpowiedniej zmiany w spisie lub odnotuje w spisie wyborców fakt zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego.

Do 22 czerwca konsulowie mają wysłać pakiety wyborcze, a najpóźniej do 26 czerwca, po czterech dniach, muszą otrzymać z powrotem wypełnione karty.

Trwa rejestracja

W tej kampanii w ogóle czasu jest mało, ale słów skierowanych do Polaków za granicą jest jak na lekarstwo i to niezależnie od kandydata - a jest o kogo się bić. Do godziny 16 w piątek już zarejestrowało się 180 tysięcy Polaków chętnych do głosowania za granicą. Najwięcej w Wielkiej Brytanii - blisko 60 tysięcy, w Niemczech 29 tysięcy, w Stanach Zjednoczonych 14 tysięcy, a w Irlandii 11 tysięcy Polaków. Oczywiście licznik wciąż bije.

- Widać, że rządzący starają się ograniczać prawa Polonii. W 21 krajach będzie głosowanie korespondencyjne. Dlatego tak ważne jest to, by się rejestrować – apeluje do wyborców Rafał Trzaskowski, kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta. Wielu Polaków jednak boi się, że głosowanie korespondencyjne za granicą może okazać się fikcją. Do dużych ośrodków poczta pewnie dotrze, ale kilka dni na wysłanie, odebranie i dostarczenie głosów na prowincji może nie wystarczyć.

- To lekceważenie Polonii, to traktowanie nas z pogardą sprawiło, że nawet tradycyjne, konserwatywne środowisko Polaków jest bardzo rozgniewane – mówi Maciej Dokurno ze stowarzyszenia Polski Most.

Zdaniem Rafała Trzaskowskiego "rządzący starają się ograniczać prawa Polonii" Andrzej Grygiel/PAP

Komu zależy na głosach Polonii?

Rząd utworzył na całym świecie o połowę mniej komisji niż w poprzednich wyborach. Z powodu pandemii, w niektórych krajach głosować będzie można tylko korespondencyjnie. W innych tylko osobiście lub możliwe będą obie metody głosowania. Informacji trzeba szukać na stronach ambasad.

- Jak trzeba, to rządzący potrafią nawoływać "jesteście nam potrzebni, wracajcie do kraju". Ale jak trzeba poważnie potraktować obywateli, którzy są poza granicami, to już ich nie ma i można ich traktować tak, jak się traktuje – zwraca uwagę niezależny kandydat na prezydenta Szymon Hołownia.

- Widać, jaki jest rozgardiasz z tymi wyborami. Jak trzeba będzie to wszystko prostować i naprawiać – mówi Władysław Kosiniak-Kamysz, kandydat PSL na prezydenta.

Niektórym kandydatom na głosach Polonii może szczególnie zależeć. W zeszłym roku w wyborach parlamentarnych w Wielkiej Brytanii wygrała Koalicja Obywatelska, zresztą jak w wielu krajach Europy. Dalej była Lewica i PiS. Ale już w Stanach Zjednoczonych zdecydowanie wygrało Prawo i Sprawiedliwość. Dużo dalej była Koalicja, Lewica i Konfederacja. Rok temu w wyborach zagłosowało 300 tysięcy mieszkających za granicą Polaków.

"To będzie może gwarantowało, że ten pakiet dojdzie na czas, ale nie wszyscy będą mogli z tego skorzystać"

O głosowaniu Polonii mówił w sobotę we "Wstajesz i weekend" w TVN24 były szef PKW Wojciech Hermeliński. Zaznaczył, że "w wielu krajach, szczególnie w krajach europejskich, będzie przewidziane tylko głosowanie korespondencyjne". - Możliwość głosowania tylko korespondencyjnego bardzo skraca czas oczekiwania na dostarczenie pakietu i na odesłanie go. Rozwiązaniem dla osób, które mieszkają w miejscowościach, gdzie będą znajdowały się komisje wyborcze, konsulaty, będzie możliwość zaznaczenia w tym wniosku, który wyborcy za granicą muszą złożyć najpóźniej w poniedziałek, że chcą osobiście odebrać pakiet wyborczy i będą mogli również ten pakiet wyborczy osobiście zanieść do konsulatu czy do komisji obwodowej - powiedział.

- To będzie może gwarantowało, że ten pakiet dojdzie na czas, ale to nie wszyscy będą mogli z tego skorzystać. Ci, którzy mieszkają daleko od miejsc wyborczych, z tego nie skorzystają - dodał.

Hermeliński o głosowaniu korespondencyjnym Polonii: obawiam się, że protestów może być sporo TVN24

"Obawiam się, że protestów może być sporo"

Hermeliński był pytany, co w sytuacji, gdy niektórym nie uda się oddać głosu. Zaznaczył, że "każdy, kto uzna, że jego prawo wyborcze z jakiś powodów zostało ograniczone lub został pozbawiony tego prawa, może w ramach protestu wyborczego zgłaszanego do Sądu Najwyższego zakwestionować" wynik wyborczy.

- I obawiam się, że takich protestów może być sporo. Nie chciałbym, żeby tak było - powiedział.

Podkreślił, że "wszystko będzie się opierało na pracy poczty, która pewnie zbyt szybko nie pracuje w czasach pandemii". - Więc jedyny termin, kiedy konsulowie wysyłają pakiety do wyborców za granicą to jest 22 czerwca, czyli poniedziałek przedwyborczy, no to zostaje pięć dni na obrót pocztowy w obie strony - mówił.

Autor:Michał Tracz

Źródło: TVN24